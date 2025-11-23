Alineación del Real Madrid para enfrentar al Elche CF

LALIGA Fútbol Internacional -  23 de noviembre de 2025 - 13:57

El Real Madrid regresa después del parón de selecciones para medirse al Elche CF en la jornada 13 en LaLiga.

El Real Madrid visitará al Elche CF en la jornada 13 de LaLiga en busca de seguir con el liderato del torneo, donde el FC Barcelona ganó su duelo de la fecha y se posicionó en primer lugar por el momento.

Thibaut Courtois sale en la portería como de costumbre y en la lateral derecho con Trend, de centrales Raúl Asencio, Huijsen, Fran García y en el lateral izquierdo con Álvaro Carreras, con una línea de 5

El Real Madrid sale ofensivo

Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham en la mitad y Rodrygo junto a Kylian Mbappé.

