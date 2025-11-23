Kadir Barría: ¿Cuándo vuelve a jugar el Botafogo?

FOTO / Vítor Silva e Arthur - BFR

El Botafogo con Kadir Barría viene de derrotar 3-2 en casa al Gremio donde el panameño fue titular en el equipo de Davide Ancelotti y disputó 55 minutos.

Con el triunfo gracias a los goles de Cuiabano, Arthur y Marcal anotaron los goles del triunfo para que el equipo llegara a 58 puntos en el Campeonato Brasileirao.

Números de Kadir ante Gremio: disputó 55 minutos, realizó un tiro (desviado), completó 5 de 7 pases (71%), 3 de 5 (60%) fueron en campo rival, 2 de 2 (100%) en campo propio. Registró 15 toques, 2 toques fallidos, 1 falta recibida, 4 posesiones perdidas. En defensa logró 2 de 3 entradas, 1 recuperación, 3 de 4 duelos en el suelo, 1 de 2 duelos aéreos y cometió 1 falta.

El panameño venía de sumar dos goles para darle el triunfo a su equipo ante Sport Recife.

Corinthians es noveno con 45 puntos, hoy juega ante el Cruzeiro.

Próximo partido del Botafogo

En la fecha 36 el Botafogo visitará al Corinthians el domingo 30 de noviembre a las 2:00 P.M.