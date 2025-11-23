Kadir Barría: ¿Cuándo vuelve a jugar el Botafogo?

El Botafogo con Kadir Barría viene de derrotar 3-2 en casa al Gremio donde el panameño fue titular en el equipo de Davide Ancelotti y disputó 55 minutos.
Números de Kadir ante Gremio: disputó 55 minutos, realizó un tiro (desviado), completó 5 de 7 pases (71%), 3 de 5 (60%) fueron en campo rival, 2 de 2 (100%) en campo propio. Registró 15 toques, 2 toques fallidos, 1 falta recibida, 4 posesiones perdidas. En defensa logró 2 de 3 entradas, 1 recuperación, 3 de 4 duelos en el suelo, 1 de 2 duelos aéreos y cometió 1 falta.
El panameño venía de sumar dos goles para darle el triunfo a su equipo ante Sport Recife.
Corinthians es noveno con 45 puntos, hoy juega ante el Cruzeiro.
Próximo partido del Botafogo
En la fecha 36 el Botafogo visitará al Corinthians el domingo 30 de noviembre a las 2:00 P.M.