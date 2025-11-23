Adalberto Carrasquilla: "Vamos a tratar de hacer un buen mundial"

El volante panameño Adalberto Carrasquilla estuvo presente en la Maratón Internacional de Panamá en la categoría 5K y allí habló en exclusiva con el periodista Edgardo Vidal.

"Una experiencia muy bonita donde había una energía muy positiva y quería vivir esta experiencia, lo disfruté, estoy muy contento por eso", expresó "Coco" sobre el evento.

Tras la eliminación de Pumas en el Play-in indicó que ahora descansará tras un año difícil donde hubo mucha tensión y partidos difíciles para luego empezar la preparación de aquí al Mundial, tanto en su club como en la Selección para mantenerse bien y competir.

Selección de Panamá

Sobre el sorteo dijo que pensaban en estar dentro y que ahora verán quiénes les toca. Mientras que de las eliminatorias expresó: "Estas eliminatorias iban a ser difíciles porque era una chance grande para todos, siempre estuvimos tranquilos de que podíamos sacar esto adelante. No podemos estar tan sorprendidos porque yo sí creía en mi selección y sabías de lo que éramos capaz".