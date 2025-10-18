Hat-trick​ de Lionel Messi impulsó remontada del Inter Miami en Nashville

El Inter Miami cerró el sábado la temporada regular de la MLS con una goleada 5-2 ante el Nashville SC y un triplete majestuoso de Lionel Messi , que prácticamente aseguró su primera Bota de Oro de la liga norteamericana.

Con 65 puntos, el equipo floridano concluyó la fase regular en la tercera posición de la Conferencia Este y tendrá al mismo Nashville como rival en la primera ronda de playoffs a partir del 24 de octubre.

¡CON MESSI DE FIGURA! El Inter Miami con 'HAT-TRICK' y una asistencia de Lionel Messi, goleó al Nashville SC en la última jornada de la fase regular de la MLS.

Este sábado Messi calentó motores para las eliminatorias con dos dianas de extraordinaria factura en los minutos 35 y 81 y otra de penalti en el 63, en el Geodis Park de Nashville (Tennessee).

Lionel Messi y su temporada goleadora

Messi, de 38 años, cerró la temporada con un asombroso registro de 29 tantos en 28 partidos, una marca que difícilmente será alcanzada en el resto de partidos de la última jornada del sábado.

Con 24 goles le siguen el inglés Sam Surridge, que anotó un tanto para Nashville, y el gabonés Denis Bouanga, que jugaba en la noche con los Angeles FC frente al Colorado Rapids.

Messi sumará probablemente este reconocimiento a un palmarés incomparable, que incluye un récord de ocho Balones de Oro.

El capitán albiceleste es además el máximo favorito para revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la campaña.

FUENTE: AFP