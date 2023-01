Hugo Lloris anuncia su retiro de la selección de Francia

“Llega un momento en el que hay que saber pasar la mano. No quiero apropiarme de la cosa, siempre he dicho y repetido que el equipo de Francia no pertenece a nadie, y todos debemos asegurarnos de que este sea el caso, yo primero. Creo que detrás, el equipo está listo para continuar, también hay un portero que está listo (Mike Maignan)", dijo Hugo Lloris a L'Equipe.