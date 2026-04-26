LALIGA 26 de abril de 2026 - 09:18

Osasuna vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir jornada 34 de LaLiga

Repasa todos los detalles del duelo entre el Osasuna y el FC Barcelona en las acciones de LaLiga de España.

Osasuna vs FC Barcelona: Fecha
Osasuna vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir jornada 34 de LaLigaFOTO: FC BARCELONA

Los culés, actuales líderes del campeonato español con 85 puntos en 33 fechas, podrían coronarse campeones en la próxima fecha en caso de ganar y que el Real Madrid pierda o empate contra el Espanyol.

Con 15 puntos en juego, el Barça pueda asegurarse el título si consigue cinco puntos más, independientemente de lo que haga el Real Madrid y de lo que pase en el Clásico del Spotify Camp Nou del próximo 10 de mayo.

OSASUNA VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J34 DE LALIGA

  • Fecha: Sábado, 2 de mayo de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio El Sadar
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com

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