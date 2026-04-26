Osasuna vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir jornada 34 de LaLiga

El FC Barcelona tendrá una complicada visita a El Sadar para enfrentar al Osasuna (décimo con 39 puntos) en la jornada 34 de LaLiga de España 2025-2026, luego de sacar una importante victoria 2-0 sobre el Getafe con goles de Fermín López y Marcus Rashford.
Con 15 puntos en juego, el Barça pueda asegurarse el título si consigue cinco puntos más, independientemente de lo que haga el Real Madrid y de lo que pase en el Clásico del Spotify Camp Nou del próximo 10 de mayo.
OSASUNA VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J34 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 2 de mayo de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio El Sadar
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com