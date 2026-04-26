Osasuna vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir jornada 34 de LaLiga FOTO: FC BARCELONA

El FC Barcelona tendrá una complicada visita a El Sadar para enfrentar al Osasuna (décimo con 39 puntos) en la jornada 34 de LaLiga de España 2025-2026, luego de sacar una importante victoria 2-0 sobre el Getafe con goles de Fermín López y Marcus Rashford.

Los culés, actuales líderes del campeonato español con 85 puntos en 33 fechas, podrían coronarse campeones en la próxima fecha en caso de ganar y que el Real Madrid pierda o empate contra el Espanyol.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse