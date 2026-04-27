UCL Fútbol Internacional -  27 de abril de 2026 - 10:06

Julián Álvarez habló sobre su posible futuro con el FC Barcelona

Julián Álvarez aclaró la situación sobre un posible futuro con el FC Barcelona, por información de la prensa.

 Julián Álvarez habló sobre su posible futuro con el FC Barcelona

 Julián Álvarez habló sobre su posible futuro con el FC Barcelona

EFE

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, explicó este lunes que no puede estar “saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga”, en referencia a las informaciones que apuntan a su futuro en el FC Barcelona, y dijo que en las “redes sociales se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces”.

“Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, estar muy bien yo para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí”, declaró.

Julián Álvarez enfocado en su presente con el Atleti

Y abundó: “Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. No perder energía en eso. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo”.

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