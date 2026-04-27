 Julián Álvarez habló sobre su posible futuro con el FC Barcelona

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, explicó este lunes que no puede estar “saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga”, en referencia a las informaciones que apuntan a su futuro en el FC Barcelona, y dijo que en las “redes sociales se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces”.
Julián Álvarez enfocado en su presente con el Atleti
Y abundó: “Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. No perder energía en eso. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo”.