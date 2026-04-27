Julián Álvarez habló sobre su posible futuro con el FC Barcelona EFE

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, explicó este lunes que no puede estar “saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga”, en referencia a las informaciones que apuntan a su futuro en el FC Barcelona, y dijo que en las “redes sociales se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces”.

“Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, estar muy bien yo para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí”, declaró.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse