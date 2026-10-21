Ismael Díaz sigue encendido en México con su tercer gol consecutivo

El panameño Ismael Díaz y el colombiano Diber Cambindo marcaron los goles con los que el León superó 0-2 a los Tigres UANL en partido de la decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano.

La victoria colocó al León en la cuarta posición con 21 puntos; Tigres se quedó en 14 unidades en el decimocuarto escalón.

El juego ofreció un constante ir y venir sobre ambas porterías.

Al minuto siete los Tigres amenazaron primero con un disparo desde fuera del área del uruguayo Fernando Gorriarán que pasó cerca del ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Óscar García.

Los locales insistieron al nueve en jugada por derecha de Gorriarán, quien centró al remate de cabeza de Guillermo Martínez que controló el guardameta.

Ismael Díaz abrió el marcador

El León respondió al 19 gracias a un error de Rafael Guerrero, quien retrocedió corto con la cabeza un balón al argentino Nahuel Guzmán, Ismael Díaz se avivó, ganó el esférico al guardameta y lo empujó a la red para el 0-1.

Tigres tuvo el empate al 26 en una acción en la que el argentino Alan Franco controló dentro del área chica y disparó sin marca, pero su disparo se escurrió por fuera un lado del poste derecho.

En la segunda mitad el local asedió en busca del empate, que estuvo cerca de encontrar en un par de acometidas del argentino Alan Franco, quien tuvo un par de remates de cabeza dentro del área chica, al 47 y 48, que no concretó.

El uruguayo Eduardo Aguirre, recién ingresado, también tuvo su opción para los de casa en un cabezazo a pocos metros del arco, que entregó al guardameta.

Al 89 Diber Cambindo selló el 0-2 en un mano a mano en el que venció con remate de derecha a Nahuel.

FUENTE: EFE