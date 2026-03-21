LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  21 de marzo de 2026 - 22:15

Ismael Díaz brindó asistencia en el duelo ante Atlético San Luis

El atacante panameño Ismael Díaz aportó una asistencia en el partido entre el Club León y Atlético San Luis en la Liga MX.

Ismael Díaz brindó asistencia en el duelo ante Atlético San Luis
Ismael Díaz brindó asistencia en el duelo ante Atlético San LuisFOTO: CLUB LEÓN

El príncipe Ismael Díaz brilló en el primer gol del Club León durante la victoria 2-1 sobre el Atlético San Luis en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga MX.

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El atacante panameño aportó una asistencia, en una jugada donde encaró y luego cedió un pase preciso a Fernando Beltrán Cruz, que terminó definiendo de gran manera al minuto 38' en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Cuatro minutos después de la anotación de "La Fiera", el francés Sébastien Salles-Lamonge anotó el tanto de la igualdad para los locales, pero al 90+4 Miguel Emilio Rodríguez Macías firmó el gol del triunfo.

El sábado 4 de abril, será la próxima cita del Club León, cuando reciban al Atlas en el estadio León desde las 8:00 p.m.

Números de Ismael Díaz en el Clausura de la Liga MX

El extremo de 28 años registra dos goles y dos asistencias en 10 partidos del actual Clausura de la Liga MX.

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