Ismael Díaz brindó asistencia en el duelo ante Atlético San Luis

El príncipe Ismael Díaz brilló en el primer gol del Club León durante la victoria 2-1 sobre el Atlético San Luis en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga MX.
Cuatro minutos después de la anotación de "La Fiera", el francés Sébastien Salles-Lamonge anotó el tanto de la igualdad para los locales, pero al 90+4 Miguel Emilio Rodríguez Macías firmó el gol del triunfo.
El sábado 4 de abril, será la próxima cita del Club León, cuando reciban al Atlas en el estadio León desde las 8:00 p.m.
Números de Ismael Díaz en el Clausura de la Liga MX
El extremo de 28 años registra dos goles y dos asistencias en 10 partidos del actual Clausura de la Liga MX.