Ismael Díaz brindó asistencia en el duelo ante Atlético San Luis

El príncipe Ismael Díaz brilló en el primer gol del Club León durante la victoria 2-1 sobre el Atlético San Luis en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga MX.

El atacante panameño aportó una asistencia, en una jugada donde encaró y luego cedió un pase preciso a Fernando Beltrán Cruz, que terminó definiendo de gran manera al minuto 38' en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

#J11 | #CL26 @LigaBBVAMX Así marcó Fernando “Nene” Beltrán el primer gol de la noche. pic.twitter.com/VZLqodzqoY

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Cuatro minutos después de la anotación de "La Fiera", el francés Sébastien Salles-Lamonge anotó el tanto de la igualdad para los locales, pero al 90+4 Miguel Emilio Rodríguez Macías firmó el gol del triunfo.

El sábado 4 de abril, será la próxima cita del Club León, cuando reciban al Atlas en el estadio León desde las 8:00 p.m.

Números de Ismael Díaz en el Clausura de la Liga MX

El extremo de 28 años registra dos goles y dos asistencias en 10 partidos del actual Clausura de la Liga MX.