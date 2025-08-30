Ismael Díaz marca doblete con el Club León ante Querétaro en la fecha 7

El delantero panameño Ismael Díaz anotó doblete con el Club León en el 3-0 ante Querétaro en la jornada 7 de la Liga MX en casa de las Fieras para ir ascendiendo en la tabla de posiciones.

El panameño fue titular y anotó el primer gol al minuto 55' con un remate fuera del área que no pudo hacer nada el portero de Querétaro y le daba el segundo tanto al León.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somos_FOX/status/1961947201799594339&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOOL DE @clubleonfc!



Ismael Díaz aumenta la ventaja con un tiro potente y raso, que no puede detener el arquero de Gallos. #LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/MPe605DXnA — FOX (@somos_FOX) August 31, 2025

La segunda anotación del "Príncipe" marco el tercero después de un remate de su compañero y el portero dejó el rebote para que fácilmente el panameño pudiera empujarla y celebrar el segundo tanto.

Ismael Díaz imparable

Con este doblete, el panameño suma cuatro goles en la temporada con el Club León, 4 tantos en 7 partidos de la Liga MX. Díaz viajará a Panamá el domingo para unirse a la concentración de la selección de Panamá para las eliminatorias que arrancan el 4 de septiembre ante Surinam y luego el 8 de septiembre ante Guatemala.