 Ismael Díaz marca doblete con el Club León ante Querétaro en la fecha 7

El delantero panameño Ismael Díaz anotó doblete con el Club León en el 3-0 ante Querétaro en la jornada 7 de la Liga MX en casa de las Fieras para ir ascendiendo en la tabla de posiciones.
La segunda anotación del "Príncipe" marco el tercero después de un remate de su compañero y el portero dejó el rebote para que fácilmente el panameño pudiera empujarla y celebrar el segundo tanto.
Ismael Díaz imparable
Con este doblete, el panameño suma cuatro goles en la temporada con el Club León, 4 tantos en 7 partidos de la Liga MX. Díaz viajará a Panamá el domingo para unirse a la concentración de la selección de Panamá para las eliminatorias que arrancan el 4 de septiembre ante Surinam y luego el 8 de septiembre ante Guatemala.