Ismael Díaz marcó en la pretemporada con el Club León

El atacante panameño Ismael Díaz marcó un gol en la victoria del Club León 3-1 sobre Leones Negros en partido de pretemporada disputado el sábado 20 de diciembre.

Los otros dos tantos del equipo Esmeralda fueron obra de Rogelio Funes Mori.

PRETEMPORADA Cerramos la semana con un partido de preparación más, esta vez ante @LeonesNegrosCF , con marcador de 3-1 a favor. “Melli” Funes Mori con doblete y “Canalero” Díaz de León sellaron el triunfo. pic.twitter.com/G0in617D8f

La anotación del canalero llegó con un golpe de cabeza, anticipando de gran manera a la zona defensiva de los rivales.

Números de Ismael Díaz en su primera temporada con Club León

El seleccionado nacional de 28 años marcó 5 goles y brindó 1 asistencia en 12 partidos de la Primera División de México (LIGA MX).

"La Fiera" inicia el Torneo Clausura 2026 enfrentando al Cruz Azul, el próximo 10 de enero en el Estadio León (8:00 p.m.).