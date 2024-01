 Jadon Sancho regresa cedido al Borussia Dortmund 

Los Red Devils dejan ir a un jugador con el que no contaban, excluido del grupo profesional desde hace cuatro meses, y el Dortmund recupera a un extremo al que había vendido al club inglés en 2021 por 85 millones de euros (93,3 millones de dólares).

El futbolista de 23 años, que era una de las grandes promesas inglesas hasta estancarse en Mánchester, espera relanzar su carrera para tener opciones de ser convocado a la Eurocopa 2024.

Apartado por el DT Erik ten Hag

Sancho fue borrado de la primera plantilla del United desde mediados de septiembre por "un problema disciplinario", según el United.

Su entrenador Erik ten Hag señaló ante los periodistas "el rendimiento en los entrenamientos" del jugador para justificar no haberlo convocado contra el Arsenal.

Sancho respondió en las redes sociales: "No permitiré a nadie decir cosas que son completamente falsas, me he comportado muy bien en el entrenamiento durante toda la semana".

Antes de este problema, Sancho era ya una opción secundaria para el técnico neerlandés, así como para su predecesor Ole Gunnar Solskjaer, al que no convencía el rendimiento del inglés (12 goles en 82 partidos).

Números con el Borussia Dortmund

En el Dortmund, quinto de la Bundesliga, intentará relanzarse con el recuerdo de sus mejores años, cuando marcó 50 goles y ofreció 64 asistencias en 137 partidos con los Amarillos.

FUENTE: AFP