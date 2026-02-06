James Rodríguez compartirá equipo con Carlos Harvey en la MLS

El Minnesota United del panameño Carlos Harvey anunció que el club ha fichado al mediocampista ofensivo James Rodríguez con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción del club hasta diciembre de 2026. Rodríguez ocupará un lugar en la plantilla internacional, pendiente del examen médico y la recepción de su visa P-1 y el ITC (Certificado de Transferencia Internacional).

Rodríguez, el legendario internacional colombiano y uno de los jugadores más reconocidos del fútbol mundial, se une a los Loons tras una temporada con el Club León de la Liga MX. Antes de su etapa con el León, Rodríguez jugó en algunos de los clubes más destacados del panorama futbolístico, como el Real Madrid de LaLiga española, el Bayern de Múnich de la Bundesliga alemana, el AS Mónaco de la Ligue 1 francesa y el Everton de la Premier League inglesa.

A nivel internacional, Rodríguez ha representado a la selección nacional de Colombia en las categorías sub-17, sub-20 y absoluta. Tras participar en las Copas Mundiales de la FIFA de 2014 y 2018, se perfila como capitán de su selección en la próxima Copa Mundial de la FIFA de 2026.

James Rodríguez y su trayectoria

La carrera futbolística de Rodríguez comenzó en la Academia Tolimense de Fútbol en 2001, antes de incorporarse a las categorías inferiores del Envigado FC en 2005. Firmó su primer contrato profesional con el club en 2006 y debutó con el primer equipo a los 14 años y 313 días. En 2008, Rodríguez fichó por el CA Banfield, equipo de la primera división argentina, donde anotó 10 goles y dio siete asistencias en 50 partidos. También formó parte del equipo que ganó el Torneo Apertura 2009 de la Primera División de Argentina.

Rodríguez jugó tres temporadas con el FC Porto, entre 2010 y 2013, donde el club ganó el título de liga en las tres temporadas: la Supertaça Cândido de Oliveira (2010, 2012 y 2013), la Taça de Portugal (2011) y la UEFA Europa League (2010-2011). En 108 partidos con la selección portuguesa de primera división, Rodríguez contribuyó con 74 goles, con 32 goles y 42 asistencias, y ganó el Premio LPFP al Jugador Revelación del Año (2011-2012) y el Balón de Oro portugués (2012).

El internacional colombiano firmó posteriormente con el AS Mónaco de 2013 a 2014 antes de unirse al Real Madrid tras su aparición en la Copa Mundial de la FIFA 2014. Rodríguez jugó para el club de La Liga de 2014 a 2020, registrando 37 goles y 42 asistencias en 125 partidos jugados. Rodríguez terminó su tiempo en el Real Madrid como dos veces ganador de la Liga de Campeones, dos veces ganador de la Supercopa de la UEFA, dos veces ganador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, dos veces campeón de La Liga y ganador de la Supercopa de España 2020. Pasó dos temporadas cedido en el Bayern de Múnich de 2017 a 2019, donde también fue campeón de la DFB-Pokal, dos veces ganador del título de la Bundesliga y dos veces ganador de la Supercopa de Alemania con el club.

Rodríguez también jugó para el Everton (2020-21), el Al-Rayyan (2021-22), el Olympiacos (2022-23) y el São Paulo (2023-24). En total, Rodríguez ha competido en las primeras divisiones de Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil y México entre 2008 y 2025, registrando 127 goles y 161 asistencias en 516 partidos en todas las competiciones.

