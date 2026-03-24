Joan García confiesa que Iker Casillas y Víctor Valdés son sus referentes en la Selección de España

Joan García , portero del FC Barcelona que se ha convertido en la gran novedad de la convocatoria de Luis de la Fuente para los amistosos que España jugará en marzo, apuntó a Iker Casillas y Víctor Valdés como sus primeros referentes en La Roja.

"Me gusta ser un portero valiente e intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo", se definió Joan García con los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a los que, pese a reconocer que nunca tuvo un referente claro en la portería, aprendió mucho fijándose en Casillas y Valdés.

"Cuando vas creciendo vas viendo todos los porteros y con la selección, cuando estaba Casillas y Víctor Valdés, después ya cuando crecí un poco más con (David) De Gea, me gustaba verlos y me fijaba en todos para intentar aprender", reconoció.

De los porteros internacionales con los que luchará por un puesto en el Mundial 2026, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, resaltó cualidades que le gustan.

"De Unai me gusta mucho la calma que transmite y la tranquilidad en el juego. Yo creo que para un portero es importante transmitir calma y seguridad al equipo", puso en valor.

"De Raya me gusta mucho lo activo que es en todas las facetas del juego, que es un portero valiente y eso me gusta. De los que intentan ayudar en todo lo que puedan, ya sea el juego de pies, saliendo, en portería es rapidísimo también. Y de Remiro me gusta mucho el juego de pies que tiene y los reflejos. Es un gato en portería. Es muy rápido", ensalzó.

En lo personal, tras brillar en el Espanyol y comenzar a sonar su nombre con fuerza la pasada temporada, ha logrado la llamada de Luis de la Fuente a raíz de su salto al Barcelona en la actual.

Se le cumplió el deseo a Joan García

"Tenía muchísimas ganas de tener la oportunidad de que me convocaran. Ha llegado ahora en esta convocatoria y la verdad que estoy con muchas ganas. Estaba en el gimnasio trabajando porque teníamos entrenamiento y un fisio se acercó con el móvil y me enseñó que estaba convocado y me dio un abrazo", reconoció recordando el momento en el que se enteró de que había sido citado para los encuentros ante Serbia y Egipto.

Para Joan su gran referencia fue su hermano mayor que, confesó, le inspiró. "Él jugaba de portero y yo le iba a ver cada fin de semana. Un día decidí que quería ser como él, empezar en la portería y, a partir de ahí, creo que fue una buena decisión".

Ahora, su sueño es debutar con la absoluta, tras haber jugado en las categorías inferiores de la selección, y ganarse una plaza para el Mundial 2026.

"Siempre que te convoquen en año de Mundial, supongo que estas más cerca de ir, pero al final voy a seguir igual que estos años, trabajando día a día, intentando mejorar y después esperar en verano a la oportunidad de ir y la suerte de que me convoquen sería un sueño para mí", sentenció.

FUENTE: EFE