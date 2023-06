Joaquín se despide del Betis con un homenaje lleno de leyendas

Futbolistas de la talla de Iker Casillas, Sergio Ramos, Raúl, Roberto Carlos, Guti, David Albelda, Santi Cazorla, Luque y Van Nistelrooy, dijeron presente en el partido.

Palabras de Joaquín después del partido

"Tengo lágrimas de felicidad porque no tengo palabras para explicar la emoción, tanta felicidad, tanto cariño de la gente. Es imposible, si lo queremos hacer mejor no sale".

"No sé que que decir porque no sé que he hecho para tanto cariño".

"Quiero dar primero las gracias a todos mis compañeros por estar conmigo en este día tan especial. También quiero dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible este evento del club, a toda la gente que hay detrás y que hace esto posible", comentó el jugador de 41 años.