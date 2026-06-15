Mundial 2026: "Sube la marea" de Panamá, entre las mejores canciones según Billboard

Un gran grupo de estrellas panameñas se unieron para “Sube La Marea (Remix)”, compuesta y producida por Los Gaitanes y ahora los Billboard la reconocen como una de las mejores canciones del Mundial 2026.
Reacción de los Gaitanes
"Cuando compusimos y produjimos “Sube La Marea (Remix)”, soñábamos con crear una canción que uniera a Panamá detrás de una misma bandera. Hoy verla reconocida por Billboard Latin entre las mejores canciones para celebrar el Mundial 2026 es algo que nos llena de orgullo y gratitud".
"Gracias a los 29 artistas que dijeron sí a este proyecto, a cada músico, productor, creativo, patrocinador y miembro del equipo que creyó en esta visión desde el primer día. Y, sobre todo, gracias al pueblo panameño, que hizo suya esta canción y la convirtió en un símbolo de unidad, identidad y pasión".
"Más que una canción, “Sube La Marea” es la prueba de lo que puede pasar cuando un país entero canta al mismo ritmo".