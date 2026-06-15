Mundial 2026: "Sube la marea" de Panamá, entre las mejores canciones según Billboard

Un gran grupo de estrellas panameñas se unieron para “Sube La Marea (Remix)”, compuesta y producida por Los Gaitanes y ahora los Billboard la reconocen como una de las mejores canciones del Mundial 2026 .

Con 29 estrellas, entre ellas Rubén Blades, Sech, Erika Ender, Omar Alfanno y Boza, Los Rabanes, Nando Boom y Kafu Banton, la pista es una celebración apasionada de la selección panameña.

Reacción de los Gaitanes

"Cuando compusimos y produjimos “Sube La Marea (Remix)”, soñábamos con crear una canción que uniera a Panamá detrás de una misma bandera. Hoy verla reconocida por Billboard Latin entre las mejores canciones para celebrar el Mundial 2026 es algo que nos llena de orgullo y gratitud".

"Gracias a los 29 artistas que dijeron sí a este proyecto, a cada músico, productor, creativo, patrocinador y miembro del equipo que creyó en esta visión desde el primer día. Y, sobre todo, gracias al pueblo panameño, que hizo suya esta canción y la convirtió en un símbolo de unidad, identidad y pasión".

"Más que una canción, “Sube La Marea” es la prueba de lo que puede pasar cuando un país entero canta al mismo ritmo".