Mundial 2026: Carlos Harvey revela la posición que quiere jugar vs Ghana

El futbolista Carlos Harvey reveló la posición en la que se sentiría más cómodo en el debut de la Selección de Panamá contra Ghana en el Mundial 2026 de la FIFA.
"Me siento bien físicamente, estoy al 100%. Había tenido una pequeña molestia, pero me siento mucho mejor y estoy listo para el partido del miércoles contra Ghana", agregó el polivalente jugador del Minnesota United FC de la Major League Soccer de Estados Unidos.
GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA COPA MUNDIAL 2026
- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Estadio Toronto
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión