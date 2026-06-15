Mundial 2026: Carlos Harvey revela la posición que quiere jugar vs Ghana FOTO: FPF

El futbolista Carlos Harvey reveló la posición en la que se sentiría más cómodo en el debut de la Selección de Panamá contra Ghana en el Mundial 2026 de la FIFA.

"Me sentiría bien jugando en el medio, mi posición natural. Sabemos que Ghana tiene jugadores fuertes y rápidos por los cual debemos reforzar esa zona", destacó el Pivote de 26 años.

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