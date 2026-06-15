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MAREA ROJA Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 08:51

Mundial 2026: Carlos Harvey revela la posición que quiere jugar vs Ghana

El futbolista Carlos Harvey reveló la posición que se sentiría más cómodo en el debut contra Ghana en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Carlos Harvey revela la posición que quiere jugar vs Ghana

Mundial 2026: Carlos Harvey revela la posición que quiere jugar vs Ghana

FOTO: FPF

El futbolista Carlos Harvey reveló la posición en la que se sentiría más cómodo en el debut de la Selección de Panamá contra Ghana en el Mundial 2026 de la FIFA.

"Me sentiría bien jugando en el medio, mi posición natural. Sabemos que Ghana tiene jugadores fuertes y rápidos por los cual debemos reforzar esa zona", destacó el Pivote de 26 años.

"Me siento bien físicamente, estoy al 100%. Había tenido una pequeña molestia, pero me siento mucho mejor y estoy listo para el partido del miércoles contra Ghana", agregó el polivalente jugador del Minnesota United FC de la Major League Soccer de Estados Unidos.

GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA COPA MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Toronto
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

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