Mundial 2026: Andrés Andrade tiene como objetivo avanzar de ronda

El defensor de la Selección de Panamá, Andrés Andrade, tiene como objetivo avanzar de ronda en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde se medirán a Ghana, Croacia e Inglaterra.
"Me siento en buen momento, vengo en buen nivel y todo eso ha sido el fruto de tanto sacrificio que he venido haciendo desde que me lesione", añadió el futbolista de 27 años de edad.
GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA COPA MUNDIAL 2026
- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Estadio Toronto
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión