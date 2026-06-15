Mundial 2026: Andrés Andrade tiene como objetivo avanzar de ronda FOTO: FPF

El defensor de la Selección de Panamá, Andrés Andrade, tiene como objetivo avanzar de ronda en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde se medirán a Ghana, Croacia e Inglaterra.

"El objetivo es claro, estamos en una Copa del Mundo y lo que pasó en Rusia 2018 se queda atrás. Hay una nueva generación que viene haciendo las cosas bien y como objetivos tenemos competir, dejar la portería en cero y avanzar de ronda", dijo el zaguero campeón con el LASK Linz de la Bundesliga de Austria a pocos días del debut contra Ghana.

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