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MAREA ROJA Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 08:32

Mundial 2026: Andrés Andrade tiene como objetivo avanzar de ronda

El defensor Andrés Andrade tiene como objetivo avanzar de ronda en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Andrés Andrade tiene como objetivo avanzar de ronda

Mundial 2026: Andrés Andrade tiene como objetivo avanzar de ronda

FOTO: FPF

El defensor de la Selección de Panamá, Andrés Andrade, tiene como objetivo avanzar de ronda en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde se medirán a Ghana, Croacia e Inglaterra.

"El objetivo es claro, estamos en una Copa del Mundo y lo que pasó en Rusia 2018 se queda atrás. Hay una nueva generación que viene haciendo las cosas bien y como objetivos tenemos competir, dejar la portería en cero y avanzar de ronda", dijo el zaguero campeón con el LASK Linz de la Bundesliga de Austria a pocos días del debut contra Ghana.

"Me siento en buen momento, vengo en buen nivel y todo eso ha sido el fruto de tanto sacrificio que he venido haciendo desde que me lesione", añadió el futbolista de 27 años de edad.

GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA COPA MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Toronto
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

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