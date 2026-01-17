José Córdoba suma 90 minutos en victoria del Norwich City ante el Wrexham FOTO: JOSÉ CÓRDOBA

El Norwich City donde milita el defensor panameño José Córdoba logró el triunfo 2-1 ante el Wrexham en la jornada 21 de la Championship y siguen luchando por salir de los puestos de descenso.

El panameño José Córdoba fue titular en este encuentro y jugó todo el partido.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse