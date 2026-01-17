José Córdoba suma 90 minutos en victoria del Norwich City ante el Wrexham

El Norwich City donde milita el defensor panameño José Córdoba logró el triunfo 2-1 ante el Wrexham en la jornada 21 de la Championship y siguen luchando por salir de los puestos de descenso.
Anis Ben abría el marcador con el Norwich City al minuto 9', pero al 24' Sam Smith marcó el gol del empate. En la segunda mitad fue Jovon Makama el autor del segundo gol para el triunfo al 59'.
Números de José Córdoba con el Norwich City
- Minutos: 90
- Contribuciones defensivas 5
- Intercepciones 0
- Entradas 1-1
- Despejes 3
- Tiros bloqueados 1
- Recuperaciones 5
- Duelos en el suelo ganados 2-1
- Duelos aéreos ganados 3-2
- Faltas 1
- Regateo 0