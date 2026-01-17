LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  17 de enero de 2026 - 12:53

José Córdoba suma 90 minutos en victoria del Norwich City ante el Wrexham

El defensor panameño José Córdoba sumó minutos en la victoria del Norwich City ante el Wrexham en la Championship.

FOTO: JOSÉ CÓRDOBA

El Norwich City donde milita el defensor panameño José Córdoba logró el triunfo 2-1 ante el Wrexham en la jornada 21 de la Championship y siguen luchando por salir de los puestos de descenso.

El panameño José Córdoba fue titular en este encuentro y jugó todo el partido.

Anis Ben abría el marcador con el Norwich City al minuto 9', pero al 24' Sam Smith marcó el gol del empate. En la segunda mitad fue Jovon Makama el autor del segundo gol para el triunfo al 59'.

Números de José Córdoba con el Norwich City

  • Minutos: 90
  • Contribuciones defensivas 5
  • Intercepciones 0
  • Entradas 1-1
  • Despejes 3
  • Tiros bloqueados 1
  • Recuperaciones 5
  • Duelos en el suelo ganados 2-1
  • Duelos aéreos ganados 3-2
  • Faltas 1
  • Regateo 0

En esta nota:
