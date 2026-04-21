LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  21 de abril de 2026 - 15:55

José Córdoba y el Norwich City sacaron tres puntos ante el Derby County

El defensor panameño José Córdoba sumó otra titularidad con el Norwich City en la Championship de Inglaterra.

José Córdoba y el Norwich City sacaron tres puntos ante el Derby County

José Córdoba y el Norwich City sacaron tres puntos ante el Derby County

FOTO: JOSÉ CÓRDOBA

El Norwich City del central panameño José Córdoba venció 2-1 al Derby County en el Carrow Road, en un choque correspondiente a la jornada 44 de la English Football League Championship de Inglaterra.

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Esta importante victoria de los canarios le recorta puntos al mismo rival que enfrentaron en esta fecha.

Los dirigidos por el Philippe Clement se mantienen en la novena posición de la tabla general con 64 puntos, mientras que el Derby County marcha en la octava posición con 66 unidades.

El conjunto del canalero volverá a jugar el sábado 25 de abril ante el Swansea City desde las 9:00 a.m.

Números de José Córdoba vs Derby County en la Championship

El defensor de 24 años jugó los 90' minutos, tuvo 12 despejes, 12 recuperaciones, 8/9 en duelos terrestres, 1/4 en duelos aéreos, 1/2 en regates, 4 faltas recibidas y 32/43 en pases precisos (74%).

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