José Córdoba y el Norwich City sacaron tres puntos ante el Derby County

El Norwich City del central panameño José Córdoba venció 2-1 al Derby County en el Carrow Road , en un choque correspondiente a la jornada 44 de la English Football League Championship de Inglaterra.

Esta importante victoria de los canarios le recorta puntos al mismo rival que enfrentaron en esta fecha.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los dirigidos por el Philippe Clement se mantienen en la novena posición de la tabla general con 64 puntos, mientras que el Derby County marcha en la octava posición con 66 unidades.

El conjunto del canalero volverá a jugar el sábado 25 de abril ante el Swansea City desde las 9:00 a.m.

Números de José Córdoba vs Derby County en la Championship

El defensor de 24 años jugó los 90' minutos, tuvo 12 despejes, 12 recuperaciones, 8/9 en duelos terrestres, 1/4 en duelos aéreos, 1/2 en regates, 4 faltas recibidas y 32/43 en pases precisos (74%).