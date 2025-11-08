José Fajardo marca doblete en triunfo de la "U" Católica

La Universidad Católica de Ecuador venció 2-0 al Independiente del Valle con doblete del panameño José Fajardo en la quinta fecha del hexagonal por el título del campeonato ecuatoriano.

Pasada la media hora de partido llegaron los goles. Primero una mano de Mateo Carabajal para evitar el gol, se pitó penal y expulsión del central. Desde los doce pasos Fajardo mandó su remate a la izquierda del portero que se lanzó al lado contrario.

Apenas unos minutos más tarde, una escapada de Anangonó por la derecha, metió un centro por bajo al primer palo para la aparición de Azarías Londoño que no pudo controlar el balón, un defensor intentó despejar pero el esférico golpeó en José Fajardo y se metió al fondo de la red.

Con este resultado, cortan una racha de seis meses de invicto de Independiente del Valle y además están en la pelea por un puesto en la Copa Libertadores.

En este partido también vio acción Azarías Londoño que como es acostumbrado, jugó por banda derecha, disputando todo el partido.