José Luis Rodríguez brindó asistencia en empate del FC Juárez ante Puebla

El FC Juárez con el panameño José Luis Rodríguez de titular , se enfrentó al Puebla la noche del viernes en el duelo inaugural de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX . El partido se disputó en el Olímpico Benito Juárez, resultó muy entretenido y finalizó con marcador de 4-4.

"Los Bravos de Juárez" buscaban lograr su quinto triunfo en casa este torneo y la cuarta victoria seguida sobre La Franja, pero no lo consiguió.

La asistencia de "Pumita" llegó al minuto 48' en una llegada hasta la línea de fondo por la banda izquierda y tras tirar un centro preciso, Guilherme Castilho marcó de cabeza el 3-1 en ese momento del encuentro.

Números de José Luis Rodríguez vs Puebla

El seleccionado nacional de 27 años fue titular hasta el minuto 84', brindó 1 asistencia, tuvo 21/23 en pases precisos (91%), 2/6 en centros, 3 pases claves, 40 toques de balón, 2/2 en regates completados, 2 recuperaciones, 5/5 en duelos terrestres, 1/1 en duelos aéreos y 1 falta recibida.