José Luis Rodríguez brindó asistencia en empate del FC Juárez ante Puebla

El extremo panameño José Luis Rodríguez fue figura en el empate del FC Juárez contra Puebla en la Liga MX.

FOTO: JOSÉ RODRÍGUEZ

El FC Juárez con el panameño José Luis Rodríguez de titular, se enfrentó al Puebla la noche del viernes en el duelo inaugural de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX. El partido se disputó en el Olímpico Benito Juárez, resultó muy entretenido y finalizó con marcador de 4-4.

"Los Bravos de Juárez" buscaban lograr su quinto triunfo en casa este torneo y la cuarta victoria seguida sobre La Franja, pero no lo consiguió.

La asistencia de "Pumita" llegó al minuto 48' en una llegada hasta la línea de fondo por la banda izquierda y tras tirar un centro preciso, Guilherme Castilho marcó de cabeza el 3-1 en ese momento del encuentro.

Números de José Luis Rodríguez vs Puebla

El seleccionado nacional de 27 años fue titular hasta el minuto 84', brindó 1 asistencia, tuvo 21/23 en pases precisos (91%), 2/6 en centros, 3 pases claves, 40 toques de balón, 2/2 en regates completados, 2 recuperaciones, 5/5 en duelos terrestres, 1/1 en duelos aéreos y 1 falta recibida.

