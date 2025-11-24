José Luis Rodríguez con gol y asistencia lleva al FC Juárez a la liguilla de la Liga MX

El FC Juárez de José Luis Rodríguez ha dado la gran sorpresa del Play-In y se quedó con el último boleto a la Liguilla tras eliminar, en casa, a los Tuzos del Pachuca.

El equipo fronterizo supo imponer condiciones como local y golpear en los momentos justos. Madson abrió el camino al triunfo con un espectacular remate de tijera que estremeció las redes apenas a los 15 minutos.

Pachuca tardó en reaccionar y, cuando parecía equilibrar las acciones, llegó el segundo golpe de los Bravos. El panameño José Luis Rodríguez fue protagonista al firmar un zurdazo potente que dejó sin opciones al guardameta y amplió la ventaja para los de verde.

Los Tuzos lograron descontar antes del descanso gracias a Jhonder Cádiz, lo que les permitió mantenerse con vida en el compromiso. Sin embargo, todo se complicó para los visitantes al minuto 68 con la expulsión de Brian García, que los dejó en inferioridad numérica.

En los instantes finales, un error de la zaga hidalguense derivó en otra anotación de FC Juárez por parte de Ricardinho, pero el VAR terminó anulando la jugada. Posteriormente, una trifulca dejó a ambos equipos con un expulsado.

Próximo rival para FC Juárez

Con esta victoria, los Bravos disputarán el juego de ida de los cuartos de final en casa el próximo miércoles, y el sábado afrontarán la vuelta en Toluca, en lo que será la primera Liguilla en la historia del club.