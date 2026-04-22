FUTBOL Fútbol Internacional -  22 de abril de 2026 - 11:21

José Mourinho podría regresar al banquillo del Real Madrid

El técnico portugués José Mourinho suena fuerte para volver a dirigir al conjunto del Real Madrid.

José Mourinho podría regresar al banquillo del Real Madrid

José Mourinho podría regresar al banquillo del Real Madrid

FOTO: UEFA

El entrenador portugués José Mourinho podría volver a dirigir al Real Madrid, según rumores de la prensa internacional, incluyendo a Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano, especializado en noticias sobre fichajes de fútbol.

"José Mourinho estaría abierto a un romántico regreso al Real Madrid si el club lo quiere de vuelta, como se reveló la semana pasada. Abriría las puertas a una remontada, pero el Real Madrid NO ha decidido nada todavía", dijo Romano en Instagram.

Diario AS informó que el agente de Mourinho, Jorge Mendes, lo ha ofrecido al Real Madrid con cláusula de liberación en el Benfica, pero sin contactos directos.

El posible regreso de José Mourinho

El actual director técnico del Benfica de Portugal, dirigió al conjunto merengue desde la temporada 2010-2011 hasta la 2012-2013.

Porto, Chelsea, Inter de Milán, Manchester United, Fenerbahçe y Tottenham, han sido otros clubes que ha liderado el entrenador de 63 años.

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