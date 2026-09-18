Josué Vergara anotó en la victoria del KAA Gent ante el Standard Lieja

El futbolista panameño Josué Vergara volvió a ser protagonista con el KAA Gent al marcar en la victoria 2-1 sobre el Standard de Lieja, en partido correspondiente a la jornada 7 de la Belgian Pro League.
El Gent se ubica en la primera posición con 19 puntos, mientras que el Lieja es sexto con 11 unidades.
Números de Josué Vergara con el KAA Gent
El joven atacante de 19 años que estará con la Selección de Panamá en la gira asiática, registra 3 goles en 7 partidos de la Jupiler Pro League y un tanto en la clasificación a la Conference League.