NFL: Los Buffalo Bills le ganaron duelo a los Lions en el Highmark Stadium

Los Buffalo Bills ganaron el primer partido en la historia del Highmark Stadium, derrotando a los Detroit Lions por 41-31 el jueves por la noche en la NFL . Josh Allen fue la figura clave en la victoria, anotando cinco touchdowns él solo.

Con esta victoria, Joe Brady se convirtió en el primer entrenador en jefe en la historia de los Bills en comenzar su mandato con un récord de 2-0.

Gran triunfo de los Bills en la NFL

Los Bills no perdieron el tiempo en adaptarse a su nuevo estadio, ganando el sorteo inicial en Highmark Stadium y optando por recibir. Buffalo le dio el balón al mariscal de campo Josh Allen y lo dejó trabajar, viendo cómo el jugador de 30 años ganaba 39 yardas con sus piernas en tres jugadas de carrera.

De forma poética, Allen recibió el balón en la décima jugada de la primera serie ofensiva desde la línea de una yarda, dudando un instante antes de abrirse paso hasta la línea de gol para conseguir el primer touchdown en el nuevo estadio.

La segunda serie ofensiva de Allen y su equipo comenzó con un pase largo fallido al receptor Khalil Shakir. El mariscal de campo siguió avanzando, compensando el error con creces seis jugadas después.

El receptor Josh Palmer aprovechó su velocidad para avanzar rápidamente por el surco derecho, superando a cualquier defensor a la vista. Allen resistió la presión de un blitz por el centro, manteniéndose firme y lanzando un pase a su receptor completamente solo para un touchdown de 43 yardas.

Los Lions no pudieron evitar que los Bills cometieran errores en su tercer ataque. Dos penalizaciones cruciales en la zona roja dejaron a Allen con una segunda oportunidad y gol desde la línea de una yarda.

Tras una finta de pase, Allen salió del bolsillo de protección hacia su derecha y tuvo espacio para correr, pero decidió lanzar un pase potente al ala cerrada Dawson Knox por el centro para un touchdown de pase de una yarda.

Tres touchdowns en la primera mitad no fueron suficientes para los Bills. El corredor James Cook III consiguió 55 yardas por tierra en dos acarreos consecutivos de más de 20 yardas cerca del final del segundo cuarto.

Con ese touchdown, los Bills se convirtieron en el primer equipo en anotar más de 27 puntos en la primera mitad en su nuevo estadio local desde que los Cowboys de 1971 anotaran 34 puntos en la primera mitad en el Texas Stadium.

La ofensiva de Buffalo dominó la primera mitad, acumulando un total de 299 yardas. Cook corrió para 101 yardas con gran eficiencia, en tan solo 11 intentos. Esta explosión ofensiva permitió a los Bills irse al descanso con una ventaja de 27-10.

El éxito continuó en la segunda mitad, y Buffalo amplió su ventaja al anotar dos touchdowns más.

Los más destacados en el inicio de la Semana 2

El liniero defensivo Deone Walker se destacó en la línea interior, influyendo en el juego a su manera. El joven de 22 años recibió mucha atención por parte de los bloqueadores, pero supo aprovecharla. Gracias a su estatura de 2,01 metros, Walker desvió tres pases durante el partido en la línea de golpeo.

A pesar del éxito de la línea defensiva de los Bills, los Lions aun así tuvieron una sólida actuación ofensiva. Goff acumuló 327 yardas por pase en la derrota, con cuatro touchdowns.

El receptor de Detroit, Amon-Ra St. Brown, lideró el ataque aéreo, siendo el objetivo de 13 pases el jueves y atrapando nueve para 142 yardas y dos touchdowns.

Los Bills tendrán una buena oportunidad para descansar tras la victoria del jueves por la noche. Su próximo partido será contra los Los Angeles Chargers, con el saque inicial programado para el domingo 27 de septiembre a la 1 pm (hora del este) en el Highmark Stadium.

FUENTE: EFE