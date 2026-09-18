Juegos Suramericanos 2026: Panamá Sub-19 gana duelo ante Colombia

La selección de Panamá Sub-19 se llevó un gran triunfo por marcador de 1-0 ante Colombia en los Juegos Suramericanos 2026 Santa Fe 2026.

Los dirigidos por el DT César Aguilar aprovecharon una jugada de último minuto para conseguir su primer triunfo en la competición, después de su debut ante Chile, en donde cayeron por 1-4.

En un juego muy disputado, con jugadas de peligro de ambos oncenos, "La Rojita" fue quien marcó el definitivo 1-0 sobre el minuto 90+4' , después de una gran contra, que comenzó con un balón largo del arquero hasta la banda izquierda de Raheen Cuello.

Cuello tomó la pelota por izquierda y esperó de gran forma el movimiento de Reynaldo Graham, que terminó definiendo con frialdad con su pierna derecha.

Un destacado Raheen Cuello

El habilidoso extremo de la Liga Deportiva Alajuelense Raheen Cuello ha participado en los dos goles panameños en el torneo, añadiendo una asistencia luego de anotar el único gol en el debut ante el equipo chileno.

Ahora Panamá deberá disputar duelo este domingo 20 contra Perú e busca de la clasificación a las semifinales.