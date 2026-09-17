Panamá presente en el Campeonato Mundial de Ciclismo en carretera UCI Montreal 2026

La Federación Panameña de Ciclismo confirma oficialmente la participación de la Selección Nacional en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Carretera UCI Montréal 2026, la cita más importante del ciclismo en ruta orbital, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en territorio canadiense.

Este certamen marca un hito de regularidad e historia para el deporte nacional: Panamá logra por octavo año consecutivo su clasificación directa a la prueba Elite Masculina en la máxima justa mundialista. Este cupo se ratificó tras ubicar al país en la posición 38 del Ranking Mundial UCI, dentro del exclusivo grupo de las primeras 50 naciones que obtienen el pase directo sin depender de invitaciones o repechajes.

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DELEGACIÓN NACIONAL Y CALENDARIO DE COMPETENCIA

La representación panameña estará conformada por tres atletas que verán acción en las distintas jornadas oficiales de competencia:

1. José Castro — Promesa del Ciclismo Nacional

Categoría: Junior Masculino

Fecha de competencia: Jueves 24 de septiembre

Prueba: Ruta Junior (134.0 km)

Detalle: El juvenil panameño se encuentra actualmente cumpliendo una intensa base de preparación en el campamento del Centro Mundial del Ciclismo de la UCI en Montreal, afinando detalles para encarar un circuito exigente frente a las futuras promesas del pedalismo internacional.

2. Wendy Ducreux — La Representación Femenina en la Elite

Categoría: Elite Femenino

Fecha de competencia: Sábado 26 de septiembre

Prueba: Ruta Elite Femenina (180.1 km)

Detalle: La referente del ciclismo femenino panameño saltará a la carretera el sábado para recorrer un trazado técnico y exigente de 180.1 kilómetros, midiéndose a los mejores equipos profesionales y selecciones del planeta.

3. Christofer Jurado — Experiencia Olímpica en la Prueba Reina

Categoría: Elite Masculino

Fecha de competencia: Domingo 27 de septiembre

Prueba: Ruta Elite Masculina (273.4 km)

Detalle: El atleta olímpico Christofer Jurado encabezará la representación nacional en el cierre del campeonato. Jurado afrontará la extenuante distancia de 273.4 kilómetros compitiendo al más alto nivel frente a las principales figuras del ciclismo WorldTour.

FUENTE: FEPACI