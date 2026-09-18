MLB: Yankees pierden a su capitán Aaron Judge por lesión FOTO: IA

Los Yankees de Nueva York no contarán con su capitán Aaron Judge para la recta final de la temporada regular en la MLB. La franquicia anunció el viernes que el cañonero pasará a la lista de lesionados de 10 días el sábado por una distensión en la pantorrilla derecha. En ese momento, se realizará un movimiento correspondiente en el roster.

Aaron Judge to be placed on the 10-day injured list (right calf strain) per multiple reports, including MLB’s @BryanHoch pic.twitter.com/4wbD0PBWi7 — MLB (@MLB) September 18, 2026 Judge fue sustituido por un bateador emergente en el último juego de la serie del miércoles contra los Mellizos, debido a lo que se describió como rigidez en la parte inferior de la pierna derecha.

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