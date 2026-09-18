MLB MLB -  18 de septiembre de 2026 - 17:12

MLB: Yankees pierden a su capitán Aaron Judge por lesión

Aaron Judge vuelve a la lista de lesionados de los Yankees de Nueva York en la recta final de la temporada regular en la MLB.

MLB: Yankees pierden a su capitán Aaron Judge por lesión

MLB: Yankees pierden a su capitán Aaron Judge por lesión

FOTO: IA

Los Yankees de Nueva York no contarán con su capitán Aaron Judge para la recta final de la temporada regular en la MLB. La franquicia anunció el viernes que el cañonero pasará a la lista de lesionados de 10 días el sábado por una distensión en la pantorrilla derecha. En ese momento, se realizará un movimiento correspondiente en el roster.

Judge fue sustituido por un bateador emergente en el último juego de la serie del miércoles contra los Mellizos, debido a lo que se describió como rigidez en la parte inferior de la pierna derecha.

Palabra de Aaron Judge - MLB

"Traté de restarle importancia y ver cuánto podíamos aguantar, porque estos juegos son importantes en la recta final", expresó Judge el miércoles. "Pero al hablarlo, pensé que salir era la decisión correcta, para no perjudicar al equipo en el terreno o en las bases".

FUENTE: MLB

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