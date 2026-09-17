MAREA ROJA Marea Roja -  17 de septiembre de 2026 - 12:07

Selección de Panamá: Novedades en la convocatoria de Thomas Christiansen

Conoce a continuación las novedades en la lista de convocados del DT Thomas Christiansen para la gira en Asia de la selección de Panamá.

Selección de Panamá: Novedades en la convocatoria de Thomas Christiansen

Selección de Panamá: Novedades en la convocatoria de Thomas Christiansen

FOTO: FEPAFUT

La selección de Panamá ya tiene oficialmente su lista de convocados para la gira asiática, en donde nuevos nombres buscarán ver acción con "La Roja" de Thomas Christiansen.

Christiansen eligió a un total de 27 jugadores para disputar una serie de tres partidos internacionales en India y Japón, comenzando el próximo viernes 25 de septiembre.

Novedades en la convocatoria de la selección de Panamá

La lista también incluye seis jugadores que buscan hacer su debut en la Selección Mayor que son: Marcos De León, Jair Modelo, Joseph Jones, Josué Vergara, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.

Entre las novedades en la lista también la vuelta de jugadores que en su momento vieron acción con la selección panameña, entre ellos Eddie Roberts, Rafael Mosquera, Omar Valencia, Eduardo Anderson, Giovany Herbert y Martin Krug.

Panamá estará enfrentándose a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.

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