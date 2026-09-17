Pandeportes entrega orden de proceder para la optimización del "Muquita" Sánchez

Con el objetivo de garantizar un entorno seguro y con estándares de calidad para el desarrollo del fútbol nacional, Pandeportes entregó la orden de proceder a la empresa Centro Equipo S.A para que ponga en marcha el proyecto de renovación integral del Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

La obra tiene una inversión de B/1,098,472.99 y contemplan el reemplazo completo de la superficie deportiva y la modernización total de su sistema de iluminación.

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El proyecto está diseñado para elevar el rendimiento del terreno de juego y optimizar la experiencia de deportistas y afición mediante dos ejes principales de intervención:

Reemplazo integral de la cancha sintética

• Remoción y preparación: Retiro y disposición final de la grama existente, seguido de la revisión técnica del sistema de drenaje, así como la conformación y nivelación de la planimetría del relleno de piedra.

• Sistema de riego: Suministro e instalación de un sistema de riego completo, diseñado específicamente para el mantenimiento y control de temperatura de la superficie sintética.

• Nueva superficie deportiva: Instalación de una nueva grama sintética de alta durabilidad en todo el terreno, con una altura mínima de fibra de 50 mm. Incluye demarcación oficial, relleno de arena de sílice y caucho granulado, además del fijado industrial con líneas cocidas o pegadas.

Sistema de iluminación LED de alta eficiencia

• Desmonte y acondicionamiento: Remoción de las luminarias antiguas y adecuación estructural de los soportes en los cuatro postes principales de la cancha.

• Infraestructura eléctrica: Instalación de nuevo cableado eléctrico integral en los cuatro postes.

• Tecnología LED: Suministro e instalación de nuevas luminarias de tecnología LED de última generación, asegurando mayor visibilidad para eventos nocturnos, reducción de sombras y una sustancial eficiencia energética.

Con esta intervención, Pandeportes reafirma al Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, como una de las plazas futbolísticas más importantes de la provincia de Panamá Oeste, ofreciendo instalaciones de primer nivel para la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y las categorías de formación local.