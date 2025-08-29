Juárez de José Luis Rodríguez vence al Mazatlán de Yoel Bárcenas

El Juárez venció 1-0 al Mazatlán en casa en la jornada 7 de la Liga MX donde hubo duelo de panameños con José Luis Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas, ambos jugadores convocados con la selección de Panamá para los partidos de eliminatorias en septiembre.

Édgar Yoel Bárcenas fue titular con el Mazatlán que lastimosamente perdió, el panameño jugó todo el partido. Mientras, su compatriota José Luis Rodríguez ingresó al 63', anotó un gol al 78' que fue anulado por el VAR.

Juárez se lleva los tres puntos

Óscar Estupiñán anotó de penal al minuto 10 de partido, tras una falta que fue revisada por el VAR, logrando la tercera victoria consecutiva en el torneo.

El equipo de Pumita ahora se coloca en la sexta posición sumando 11 puntos. Mazatlán queda en el puesto 11 luego de la derrota.

Ambos jugadores viajarán para unirse a la concentración de la selección de Panamá para este domingo 31 de agosto.