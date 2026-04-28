MLB: Yankees subirán al cotizado tercer prospecto Elmer Rodríguez

El puertorriqueño Elmer Rodríguez se unirá a los Yankees de Nueva York y hará su debut en las Grandes Ligas ( MLB ) el miércoles por la tarde contra los Rangers, informó el manager Aaron Boone en el podcast “Talkin’ Yanks”.

Rodríguez, de 22 años, es el tercer mejor prospecto de la organización y el Nro. 72 de todo el béisbol, según MLB Pipeline. Tuvo un gran comienzo en la sucursal Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, registrando una efectividad de 1.27 en cuatro aperturas.

Rodríguez ocupará un puesto en la rotación que quedó vacante el domingo, cuando los Yankees enviaron al derecho dominicano Luis Gil a Triple-A luego de una difícil salida contra los Astros en Houston.

Will Warren había sido anunciado originalmente como el abridor de los Yankees para el último juego de la serie en Texas. Una fuente indicó que Warren está sano y abrirá durante la próxima estadía en casa del club contra los Orioles.

Boone también mencionó que los Yankees subirán al jugador de cuadro Max Schuemann desde Triple-A el martes, el movimiento correspondiente mientras Giancarlo Stanton pasa a la lista de lesionados con una distensión en la pantorrilla derecha.

Schuemann sumó 15 hits en 74 turnos (.203) para Scranton/Wilkes-Barre, con cuatro dobles, un jonrón y siete carreras empujadas.

Rodríguez, quien fue adquirido de los Medias Rojas en un canje en diciembre del 2024 por el receptor venezolano Carlos Narváez, registró una marca de 11-8 con efectividad de 2.58 en 27 juegos (26 aperturas) el año pasado, lanzando en tres niveles de la organización de los Yankees.

Brillante inicio de temporada en Triple A - MLB

Luego de representar a Puerto Rico durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Rodríguez ha lanzado bien a lo largo de sus primeros 21.1 innings esta temporada en Triple-A, limitando a los oponentes a un promedio de bateo de .171 mientras poncha a 20 con siete boletos.

Cuenta con una recta de cuatro costuras que se mantiene en las 96 millas por hora y alcanza 99 mph, con un slider de 82-85 mph que representa su principal arma secundaria. Rodríguez también provoca swings fuera de la zona con una curva en la parte alta de las 70 mph y un splitter/cambio en la parte alta de las 80 mph.

Rodríguez se enfrentará a una alineación de los Rangers que ha tenido problemas para anotar carreras esta temporada; sus 115 rayitas anotadas ocupan el 26to lugar en las Mayores y su OPS colectivo de .696 se ubica en el 20mo puesto.

FUENTE: MLB