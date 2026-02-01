Jude Bellingham sufre lesión en el Real Madrid vs Rayo Vallecano

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido contra el Rayo Vallecano en el minuto 9 tras sufrir una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.
El Real Madrid espera buenas noticias
El centrocampista se marchó directo al vestuario para una exploración más precisa de los médicos, a la espera de ver lo que determinan las pruebas médicas a las que se someta.
Su lugar en el terreno de juego lo ocupó el internacional por Marruecos Brahim Díaz.
FUENTE: EFE