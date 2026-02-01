LALIGA Fútbol Internacional -  1 de febrero de 2026 - 08:31

Jude Bellingham sufre lesión en el Real Madrid vs Rayo Vallecano

El inglés Jude Bellingham se agarró el muslo y fue sustituido en el choque entre Real Madrid y Rayo Vallecano.

FOTO: EFE/ J.J. Guillen

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido contra el Rayo Vallecano en el minuto 9 tras sufrir una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.

Bellingham recibió un pase al espacio del argentino Franco Masantuono y, en la carrera, sintió un pinchazo que le hizo llevarse la mano a la zona afectada y tirarse al césped rápidamente con claros síntomas de dolor.

El Real Madrid espera buenas noticias

El centrocampista se marchó directo al vestuario para una exploración más precisa de los médicos, a la espera de ver lo que determinan las pruebas médicas a las que se someta.

Su lugar en el terreno de juego lo ocupó el internacional por Marruecos Brahim Díaz.

FUENTE: EFE

