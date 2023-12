Junior de Barranquilla consiguió el título del Clausura del fútbol colombiano

"He pasado momentos duros, mi mamá quería verme en Junior campeón nuevamente y goleador(…) ella está en el cielo y no me ha visto. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja", expresó entre lágrimas el atacante Carlos Bacca, quien a sus 37 años anotó dos tantos en el primer juego la final.

El Junior se había impuesto por 3-2 en la ida en Barranquilla, y en la vuelta en Medellín cayó por 2-1, forzando la definición por penales, en la que el golero uruguayo Santiago Mele fue vital al atajar el cobro del capitán del DIM Daniel Torres.

Compatriota de Mele, el defensor central Joaquín Varela abrió el marcador de cabeza para los locales al minuto 14 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Edwuin Cetré duplicó la ventaja al minuto 56 con un disparo de media distancia que se desvió en un rival.

Pero, a un minuto del final del tiempo reglamentario, Vladimir Hernández silenció a los aficionados con un disparo fuerte dentro del área grande y forzó los penaltis.

Duramente cuestionado por la afición tras su regreso al balompié colombiano a mediados de 2022, Carlos Bacca, ex atacante del AC Milán y del Sevilla, llegó a un total de nueve goles durante el Clausura.

Tiburón a prueba de todo

Junior se coronó campeón luego de un año lleno de turbulencias, marcado por la salida del mediocampista Juan Fernando Quintero a Racing de Argentina y la destitución del DT Hernán "Bolillo" Gómez tras la floja presentación del equipo en el torneo Apertura.

Arturo Reyes, un viejo conocido de la casa, asumió las riendas tras el despido de Gómez y llevó al Tiburón a la décima corona.

Campeón del Clausura de la Liga BetPlay, Junior disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, al igual que Millonarios de Bogotá, que ganó el torneo Apertura en junio.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuniorClubSA%2Fstatus%2F1735138866485506332&partner=&hide_thread=false ¡SOMOS CAMPEONES!

¡LA DÉCIMA LLEGÓ!

ESTO ES POR USTEDES, ESTO ES JUNIOR, NUNCA NOS RENDIMOS, ESTO ES PARA NUESTRA GENTE.

CELEBRA BARRANQUILLA, CELEBRA LA COSTA, ¡QUE VIVA EL FÚTBOL!#VamosJunior pic.twitter.com/MoPsQZVdVc — Junior FC (@JuniorClubSA) December 14, 2023

De su lado, el DT del Medellín, el uruguayo Alfredo Arias, también se ganó el cariño de la afición tras rescatar al equipo luego de un flojo primer semestre.

Águilas Doradas y Atlético Nacional disputarán las fases previas del máximo certamen de clubes de la Conmebol. El primero gracias a su buen desempeño a lo largo del año y el segundo como campeón de la Copa Colombia.

América de Cali, Deportes Tolima, el DIM y Alianza Petrolera disputarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana-2024.

FUENTE: AFP