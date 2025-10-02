Juventus anuncia baja del defensor colombiano Juan Cabal

La Juventus de Turín pierde a su defensor colombiano Juan Cabal, lesionado en el muslo derecho el miércoles contra el Villarreal en la Liga de Campeones, al menos dos semanas, anunció este jueves el club italiano.

"Los exámenes realizados establecieron que el jugador sufría una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho", indicó la Juventus en su comunicado.

"En dos semanas se realizarán nuevos exámenes para determinar la duración precisa de su convalecencia", añadió la entidad.

Según el diario deportivo la Gazzetta dello Sport y la cadena de televisión Sky Sport, la ausencia del defensor podría alcanzar el mes y medio.

Cabal, de 24 años, se retiró tras un cuarto de hora del encuentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Villarreal que terminó en empate (2-2) el miércoles.

Fichado en julio de 2024 procedente del Verona, su primera temporada en Turín terminó en noviembre tras una grave lesión en una rodilla durante un partido con la selección colombiana.

La Juventus es cuarta en la Serie A (11 puntos) antes de enfrentarse el domingo al líder, el AC Milan (12).

FUENTE: AFP