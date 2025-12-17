Kadir Barría se queda sin DT en Botafogo, tras la salida de Davide Ancelotti

Botafogo anunció que Davide Ancelotti deja el cargo de entrenador del primer equipo. El preparador físico Luca Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan también dejarán el cargo. La decisión se tomó tras las reuniones de este miércoles (17).
El nuevo cuerpo técnico se anunciará próximamente.
Kadir Barría y la oportunidad de debutar en Botafogo
El joven delantero panameño de 18 años recibió la oportunidad por parte de hijo de Carlo Ancelotti para sumar sus primeros minutos en el fútbol brasileño.
Kadir vio acción por primera vez en el equipo principal del Botafogo, el pasado 24 de septiembre en el empate 1-1 ante Gremio en la jornada del Brasileirao
FUENTE: BOTAFOGO