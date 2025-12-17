Kadir Barría se queda sin DT en Botafogo, tras la salida de Davide Ancelotti

Botafogo anunció que Davide Ancelotti deja el cargo de entrenador del primer equipo. El preparador físico Luca Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan también dejarán el cargo. La decisión se tomó tras las reuniones de este miércoles (17).

"El Club agradece a Ancelotti su profesionalismo y compromiso durante el tiempo que dirigió el equipo y formó parte de la familia Botafogo. Botafogo le desea éxito en sus futuros retos", informaron en un comunicado.

El nuevo cuerpo técnico se anunciará próximamente.

Kadir Barría y la oportunidad de debutar en Botafogo

El joven delantero panameño de 18 años recibió la oportunidad por parte de hijo de Carlo Ancelotti para sumar sus primeros minutos en el fútbol brasileño.

Kadir vio acción por primera vez en el equipo principal del Botafogo, el pasado 24 de septiembre en el empate 1-1 ante Gremio en la jornada del Brasileirao

FUENTE: BOTAFOGO