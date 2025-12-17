FUTBOL Fútbol Internacional -  17 de diciembre de 2025 - 18:06

Kadir Barría se queda sin DT en Botafogo, tras la salida de Davide Ancelotti

Davide Ancelotti, técnico que hizo debutar a Kadir Barría con el primer equipo de Botafogo, no seguirá al mando del club.

FOTO: BOTAFOGO

Botafogo anunció que Davide Ancelotti deja el cargo de entrenador del primer equipo. El preparador físico Luca Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan también dejarán el cargo. La decisión se tomó tras las reuniones de este miércoles (17).

"El Club agradece a Ancelotti su profesionalismo y compromiso durante el tiempo que dirigió el equipo y formó parte de la familia Botafogo. Botafogo le desea éxito en sus futuros retos", informaron en un comunicado.

