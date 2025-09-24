Panameño Kadir Barria debuta con el primer equipo del Botafogo en duelo ante Gremio

El joven delantero panameño Kadir Barria vio acción por primera vez en el equipo principal del Botafogo, en el empate 1-1 ante Gremio en la jornada del Brasileirao.

Barria, de 18 años de edad inició en el banquillo e ingresó sobre el 45+2' de la segunda mitad, en un partido que tuvo 8' minutos de reposición en la Arena do Grêmio.

Gremio vs Botafogo, un partido frenético

Con un primer tiempo de acciones, pero sin ser aprovechadas, la segunda mitad vivió ocasiones en ambos marcos y un ida y vuelta de gran ritmo.

La visita fue la encargada de abrir el marcador con el ingresado en el segundo tiempo Cuiabano sobre el minuto 53', en una buen desmarque y definición de pierna derecha, tras la asistencia de Marlos Freitas.

Sobre el final las emociones no hicieron falta, con un penal sobre el 90', que logró definir el arquero Tiago Luis Volpi, para la locura en las grandes por parte de los locales.

Panameño Kadir Barria generó peligro

Kadir Barria entró a la cancha con el duelo igualado y con tan solo segundos en cancha picó al espacio desde banda izquierda y quedó mano a mano con el arquero, pero su disparo terminó pegando en el poste.

El línea levantó el banderín para señalar el fuera de lugar, pero en la repetición parecía totalmente habilitado.

Ambos equipos terminaron el partido atacando en busca de sumar 3 puntos, pero no pude ser y el cara a cara terminó empatado y con 1 punto por onceno

Botafogo de momento se mantiene como quinto lugar con 40 puntos, mientras que Gremio es 11 con 29 unidades.