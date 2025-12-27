Karim Benzema comanda victoria del Al Ittihad

El Al Ittihad que lidera en el campo el francés Karim Benzema derrotó con claridad (2-0) al Al Shabab de Imanol Alguacil, que agudizó su crisis en una Liga de Arabia Saudí que alcanzó este fin de semana la décima jornada.
No tuvo capacidad de reacción ante el conjunto de Sergio Conceicao, que mostró su recuperación con su segundo triunfo seguido aunque aún está lejos de la parte alta.
El Al Ittihad, sin goles de Karim Benzema, abrió el marcador al cuarto de hora con un tanto de Ahmed Al Ghamdi y sentenció a cuatro minutos del final con el anotado por el neerlandés Steven Bergwijn tras recibir un balón de Muhannad Al Shaqeeti.
FUENTE: FÚTBOL