Kieran Trippier es nuevo jugador del Newcastle

Se reincorpora a Eddie Howe después de ser fichado por el entrenador en jefe de los Magpies en 2011 durante su tiempo en Burnley. Trippier dijo: "Estoy encantado de unirme a este fantástico club. Realmente disfruté de mi tiempo en Madrid, pero cuando me di cuenta del interés del Newcastle United y de haber trabajado antes con Eddie Howe, supe que era allí donde quería ir". ser.

"Soy consciente de que tenemos mucho trabajo por delante, pero conozco bien las exigencias de la Premier League y sé lo increíble que es este club con jugadores muy talentosos. No veo la hora de empezar y estoy emocionado dar un paso en St. James 'Park como jugador de Newcastle "

El entrenador en jefe del Newcastle United, Eddie Howe, dijo: "Estoy muy contento de dar la bienvenida a Kieran al Newcastle United. He admirado sus habilidades durante mucho tiempo y he seguido su carrera, así que cuando surgió la oportunidad de asegurarlo, no lo dudamos".

"Se ha trabajado mucho en la planificación de la ventana de transferencia de enero mucho antes de que comenzara el mes, lo cual es claro en lo rápido que hemos podido completar este movimiento. Me gustaría agradecer a todos los involucrados, particularmente a nuestros propietarios, y a mí Tengo muchas ganas de volver a trabajar con Kieran en el campo de entrenamiento ".

Nacido en Bury, Greater Manchester, Kieran Trippier comenzó su carrera en el cercano Manchester City y dio sus primeros pasos en el fútbol senior con períodos de préstamo en Barnsley y Eddie Howe's Burnley.

Después de convertirse en un defensor establecido en la máxima categoría, completó un traslado al Tottenham Hotspur en el verano de 2015 y jugaría la Champions League, además de debutar con Inglaterra ante Francia en junio de 2017, el primero de 35 partidos internacionales. Ahora llega al club procedente del Atlético de Madrid.