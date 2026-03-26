Kosovo y Turquía se verán las caras en la final del Repechaje UEFA

Kosovo se repuso a dos marcadores adversos, reaccionó en Bratislava y doblegó 3-4 a Eslovaquia a domicilio para alcanzar la final de la repesca europea para el Mundial 2026 , en la que se medirá el próximo martes a Turquía , también como visitante, de nuevo contra pronóstico, a un pasito de una gesta histórica.

Una demostración de carácter y capacidad, con su portero Muric como líder durante varios instantes, con Muriqi en punta y con determinación incluso contracorriente. A los seis minutos ya perdía por 1-0, con un cabezazo de Valjent, que niveló Hozda, con buen derechazo con efecto de dentro hacia fuera que ajustó al poste de la portería local.

No fue aún suficiente. Sostenido por momentos por su guardameta, al borde del descanso, una falta botada por Haraslin no la remató nadie y terminó adentro de la red, para el 2-1 para Eslovaquia, que no intuía lo que se le venía encima en el segundo tiempo, cuando un golazo de Asllani de cabeza empató el encuentro. Al minuto de la reanudación.

El sueño de llegar al Mundial 2026

Kosovo fue más allá aún. El 2-3, a la hora de partido, fue de falta directa de Muslija, entre la apoteosis de los jugadores visitantes, que resolvieron ya el choque de forma definitiva en el minuto 72, con la volea con la izquierda dentro del área de Hajrizi para dejar fuera del Mundial 2026 a Eslovaquia, David Hancko y compañía, por mucho que el 3-4 de Strelec dio algo de emoción al final. Allí aún sueña con llegar Kosovo. Debe ganar a Turquía.

El ritmo impuesto en el juego y una asistencia medida de Arda Guler que culminó con el gol de Ferdi Kadioglu, dieron a Turquía el triunfo ante Rumanía (1-0) que le sitúa a un paso de la fase final del Mundial 2026.

FUENTE: EFE