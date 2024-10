Kylian Mbappé: Abogada del capitán francés se pronunció por investigación

Kylian Mbappé está "atónito" por ver su nombre citado por los medios en relación a una investigación abierta en Suecia por violación, pero "tranquilo" porque "no tiene nada que reprocharse", declaró este martes a la AFP la abogada del capitán de la selección francesa, Marie-Alix Canu-Bernard .

La abogada indicó también estar redactando "una denuncia por calumnias porque no es posible dejarse calumniar y difamar de esta forma".

"No hemos recibido ninguna denuncia, he hablado con Kylian y está alucinando". "Nunca estuvo solo durante toda la noche". La abogada de Mbappé, sobre el caso de una presunta denuncia en Suecia. pic.twitter.com/hkYbHRlLS3

La fiscalía sueca anunció este martes la apertura de pesquisas por una presunta violación tras el paso de Kylian Mbappé y de su entorno la semana pasada en Estocolmo y, pese a no citar nombres, medios suecos afirman que la superestrella estaría en el centro de la investigación.

Declaraciones de la abogada de Kylian Mbappé

Mbappé "no está al corriente de la amplitud de la avalancha mediática, pero está totalmente tranquilo y no entiende que se le podría reprochar", aseguró Canu-Bernard.

"Está atónito por escuchar que podría afectarle. Ha preferido ir a entrenar y ha pedido a mi gabinete que las cosas no queden así, porque no es posible dejarse calumniar y difamar de esta forma. Por esa razón vamos a presentar una denuncia por calumnias", añadió.

Sin embargo, la abogada afirmó ignorar si la investigación por violación abierta en Estocolmo apuntaba al atacante del Real Madrid, tal y como indicaron los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.

Según Expressen, el campeón del mundo 2018 es considerado como "razonablemente sospechoso" en esta investigación, es decir, el grado de sospecha más bajo previsto en la legislación del país escandinavo.

"Hemos leído la prensa. La fiscalía de Estocolmo ha emitido un comunicado pero no permite saber si va dirigida a Kylian Mbappé. Por tanto no tengo suficiente información que me permita confirmar si se trata de una denuncia hacia su persona", explicó Canu-Bernard.

FUENTE: AFP