Kylian Mbappé elegido jugador de la temporada según "Onze Mondial"

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé ha sido reconocido por la revista francesa "Onze Mondial" con el premio Onze de Oro, galardón que otorgan los lectores al mejor jugador de la temporada 2025-2026.

El Real Madrid confirmó este lunes que su jugador ha logrado el 48,2 % de los votos, para relevar en el palmarés del premio a su compatriota Ousmane Dembele, último ganador del Balón de Oro y dos veces ganador de la Liga de Campeones con el PSG.

En la votación Mbappé ha superado al portugués del PSG João Neves (11,9%) y al georgiano también del equipo parisino Khvicha Kvaratskhelia (10,8%), para ganar este trofeo por primera vez en su carrera.

Datos de Kylian Mbappé en la temporada

Kylian Mbappé fue el máximo goleador de la última edición de la Liga de Campeones, con 15 goles, por delante del inglés del Bayern Múnich Harry Kane, con 14, y del argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, con 10, y también fue el máximo anotador de LaLiga, con 25.

Además, ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

Con sus dos tantos ayer en la victoria del Real Madrid ante el Sevilla (4-1) en LaLiga, Mbappé se situó a tres del liderato de la tabla de anotadores que encabeza el brasileño Raphinha, atacante del Barcelona, con 12.

FUENTE: EFE