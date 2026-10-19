Champions League: Luis Enrique habló de las claves para "detener" a Lamine Yamal

El entrenador del PSG, Luis Enrique, aseguró que "la mejor forma de defender a Lamine Yamal es tener el balón" y evitar que lo tenga el jugador del Barcelona, contra el que se mide en la fase de grupos de la Champions League .

El técnico precisó en la rueda de prensa previa al duelo que detener a un equipo como el Barcelona no pasa solo por defender a su estrella, con la que se deshizo en elogios.

"Si tienes el balón todo el tiempo, Lamine no lo tiene y todo está tranquilo. Ese es nuestro ideal. Pero no será así, porque todo sabemos que es difícil y contra Lamine hay que estar concentrados sobre lo que podemos hacer. Para defender a un rival con tanta calidad, hay que estar concentrado", aseguró.

Pese a considerarlo uno de los mejores jugadores del momento, Luis Enrique consideró negativo para Lamine Yamal las comparaciones con Lionel Messi.

"Lo está haciendo muy bien, siempre le escucho decir que quiere ser Lamine Yamal. Está mejorando en todos los aspectos del juego y comparar a cualquiera con el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, no va a ganar nadie. Quizá en el futuro podamos hablar, pero creo que Lamine es muy inteligente, quiere ser la mejor version de Lamine y no compararse con nadie", aseguró.

Luis Enrique reconoció que el partido será "ajustado" porque ambos equipos tienen "mucha calidad individual" pero consideró que el hecho de jugar en su estadio les otorga cierta ventaja: "En el Parque de los Príncipes somos más fuertes, somos una máquina de guerra. Es lo que pienso cuando veo a mis jugadores presionar. El apoyo del público es increíble, nos permite tener un ambiente muy especial".

El técnico afirmó que no plantea los partidos en función del adversario, aunque señaló que serán dos estilos muy similares los que se medirán.

Más reacciones de Luis Enrique

"Da igual quien juegue del Barcelona, nosotros tenemos que resolver todas las situaciones defensivas como equipo. No vamos a poder evitar que Lamine regatee, que Pedri encuentre pases increíbles, que Raphinha vaya en profundidad y finalice. Necesitamos afrontar esas situaciones como equipo", insistió.

Pese a ser uno de los carteles más atractivos del momento, Luis Enrique aseguró que no será un partido clave: "La competición empezará en abril, no en marzo. Los que llegan en abril, serán los que se jueguen la competición. Este partido es muy atractivo, muy bonito, como el de la semana pasada, pero son solo tres puntos".

Fiel seguido del equipo azulgrana, del que dijo que ve "como aficionado" cada partido, Luis Enrique aseguró que ha superado la etapa en la que le costaba medirse al equipo en el que fue jugador y técnico.

"Soy socio del Barça, fui jugador y entrenador, tengo una relación increíble con Cataluña, mi mujer y mis hijos son catalanes. Pero soy entrenador del PSG. Al principio me costaba jugar contra el Barça, pero estoy empezando a acostumbrarme e intento aprovechar al máximo medirme a un rival único, que juega como nosotros y con jugadores de mucha calidad, un equipo que no pega patadas, que tiene unos valores muy claros, el equipo más parecido a este PSG actual", comentó.

"Me gustaría muchísimo ganar mañana a pesar de todo esto que he dicho, porque el espíritu competitivo de alguien como yo es ese y es una motivación todavía mayor enfrentarme al club que más ha representado en mi carrera, en el que me he sentido más importante. Ahora como parisino disfruto al máximo de esta experiencia y espero que podamos ganar mañana", indicó.

El entrenador se deshizo en alabanzas a su colega Hansi Flick: "Está mejorando los resultados de todos los anteriores entrenadores. Es un gran entrenador, lo demostró en su momento en Múnich y en el Barça por su carácter, su manera de transmitir el fútbol, sus ruedas de prensa, casa perfectamente con el ADN Barçaa, que engloba muchas cosas. Pero lo más importante es que seas atrevido, valiente, ofensivo, que vayas a ganar o a intentar ganar todos los partidos. Y en ese sentido creo que flick lo está haciendo de manera maravillosa y ahí están los resultados".

FUENTE: EFE