LPF: Herrera FC y UMECIT FC suman de tres en la jornada 12 FOTO: LPF

En las acciones del domingo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), el Herrera FC remontó un 0-2 para llevarse la victoria 3-2 ante Unión Coclé en el Estadio Virgilio Tejeira.

Los locales tomaron ventaja en el partido gracias a un autogol de Joseph Cox al minuto 18' y otro tanto de Jameel Lynch al 24'. Los herreranos no se rindieron y encontraron el descuento al 45' por medio de José Rivas.

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Iniciando el segundo tiempo, Joseph Cox recuperó su error y empató el compromiso al 49', para luego darle paso al tanto de la remontada que anotó Ronnie Villarreal al 65'.

UMECIT FC LE PEGÓ AL ALIANZA FC EN LA LPF

En el COS Sports Plaza, UMECIT aprovechó su localía para sumar tres puntos venciendo 2-1 al Alianza FC, gracias a las anotaciones de Ronaldo Ford y Alberto Saldaña.

Jhon Jairo Alvarado anotó el descuento por los "pericos", pero no fue suficiente.