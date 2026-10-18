LPF: Herrera FC y UMECIT FC suman de tres en la jornada 12

En las acciones del domingo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el Herrera FC remontó un 0-2 para llevarse la victoria 3-2 ante Unión Coclé en el Estadio Virgilio Tejeira.
Iniciando el segundo tiempo, Joseph Cox recuperó su error y empató el compromiso al 49', para luego darle paso al tanto de la remontada que anotó Ronnie Villarreal al 65'.
UMECIT FC LE PEGÓ AL ALIANZA FC EN LA LPF
En el COS Sports Plaza, UMECIT aprovechó su localía para sumar tres puntos venciendo 2-1 al Alianza FC, gracias a las anotaciones de Ronaldo Ford y Alberto Saldaña.
Jhon Jairo Alvarado anotó el descuento por los "pericos", pero no fue suficiente.