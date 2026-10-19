Repasa cuáles son los partidos para la jornada tres de la fase de la liga de la UEFA Champions League.
CHAMPIONS LEAGUE Champions League - 19 de octubre de 2026 - 08:25
Champions League: Partidos para la jornada 3 de la fase de liga
Repasa cuáles son los partidos para la jornada tres de la fase de la liga de la UEFA Champions League.
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Partidos de la fecha 3 en la Champions League
Martes 20 de octubre
- Fenerbahçe vs Slavia Praha en el Fenerbahçe Sükrü Saracolu Spor Kompleksi a las 11:45 A.M.
- Sabah vs Borussia Dortmund en el Baku Olympic Stadium a las 11:45 A.M.
- PSG vs FC Barcelona en el Parc des Princes a las 2:00 P.M.
- Liverpool vs Villarreal en Anfield a las 2:00 P.M.
- Manchester City vs AEK en City of Manchester Stadium a las 2:00 P.M.
- AS Roma vs Slovan Bratislava en el Stadio Olimpico a las 2:00 P.M.
- Porto vs PSV en el Estádio do Dragão a las 2:00 P.M.
- Napoli vs Bodø/Glimt en el Stadio Diego Armando Maradona a las 2:00 P.M.
- Stuttgart vs Atlético de Madrid en la Arena Stuttgart a las 2:00 P.M.
Miércoles 21 de octubre
- Lille vs Galatasaray en el Stade Pierre Mauroy a las 11:45 A.M.
- Como vs Manchester United en el Giuseppe Sinigaglia a las 11:45 A.M.
- Bayern Múnich vs Arsenal en el Fußball Arena München a las 2:00 P.M.
- Real Madrid vs RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
- Inter vs Shakhtar en Stadio San Siro a las 2:00 P.M.
- Sporting CP vs LASK Linz en el Estádio José Alvalade a las 2:00 P.M.
- Aston Villa vs Viking en Villa Park a las 2:00 P.M.
- Brujas vs Lens en Jan Breydelstadion a las 2:00 P.M.
- Real Betis vs Feyenoord en La Cartuja de Sevilla a las 2:00 P.M.
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