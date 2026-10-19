CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  19 de octubre de 2026 - 08:25

Champions League: Partidos para la jornada 3 de la fase de liga

Repasa cuáles son los partidos para la jornada tres de la fase de la liga de la UEFA Champions League.

Champions League: Partidos para la jornada 3 de la fase de liga

Champions League: Partidos para la jornada 3 de la fase de liga

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Repasa cuáles son los partidos para la jornada tres de la fase de la liga de la UEFA Champions League.

Partidos de la fecha 3 en la Champions League

Martes 20 de octubre

  • Fenerbahçe vs Slavia Praha en el Fenerbahçe Sükrü Saracolu Spor Kompleksi a las 11:45 A.M.
  • Sabah vs Borussia Dortmund en el Baku Olympic Stadium a las 11:45 A.M.
  • PSG vs FC Barcelona en el Parc des Princes a las 2:00 P.M.
  • Liverpool vs Villarreal en Anfield a las 2:00 P.M.
  • Manchester City vs AEK en City of Manchester Stadium a las 2:00 P.M.
  • AS Roma vs Slovan Bratislava en el Stadio Olimpico a las 2:00 P.M.
  • Porto vs PSV en el Estádio do Dragão a las 2:00 P.M.
  • Napoli vs Bodø/Glimt en el Stadio Diego Armando Maradona a las 2:00 P.M.
  • Stuttgart vs Atlético de Madrid en la Arena Stuttgart a las 2:00 P.M.

Miércoles 21 de octubre

  • Lille vs Galatasaray en el Stade Pierre Mauroy a las 11:45 A.M.
  • Como vs Manchester United en el Giuseppe Sinigaglia a las 11:45 A.M.
  • Bayern Múnich vs Arsenal en el Fußball Arena München a las 2:00 P.M.
  • Real Madrid vs RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
  • Inter vs Shakhtar en Stadio San Siro a las 2:00 P.M.
  • Sporting CP vs LASK Linz en el Estádio José Alvalade a las 2:00 P.M.
  • Aston Villa vs Viking en Villa Park a las 2:00 P.M.
  • Brujas vs Lens en Jan Breydelstadion a las 2:00 P.M.
  • Real Betis vs Feyenoord en La Cartuja de Sevilla a las 2:00 P.M.
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