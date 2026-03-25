Kylian Mbappé niega rumor sobre su rodilla y el supuesto error del Real Madrid

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé puso fin a los rumores sobre que el cuerpo médico del club se equivocó en la evaluación y tratamiento de su rodilla, luego que en las últimas horas esta información falsa se hiciera viral.

El francés sufrió una lesión en su rodilla izquierda desde finales del 2025 y estuvo fuera más de 3 semanas y el club le realizó un tratamiento conservador para evitar empeorar.

En Francia, un periodista informó que el cuerpo técnico del Real Madrid evaluó la rodilla equivocada y eso provocó un mal diagnóstico y retraso en su recuperación y que esto pondría en riesgo su carrera.

El propio Kylian Mbappé aprovechó una conferencia de prensa para frenar los rumores: “La información de que me examinaron la rodilla equivocada es falsa”, aseguró el francés.

Mbappé informó que su rodilla está mejorando y tiene muy buena relación con el club y va enfocado en volver al 100%.

"Como ya he dicho, puedo ser indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaron el médico y el fisioterapeuta (del club blanco)"