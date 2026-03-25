Kylian Mbappé niega rumor sobre su rodilla y el supuesto error del Real Madrid

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé puso fin a los rumores sobre que el cuerpo médico del club se equivocó en la evaluación y tratamiento de su rodilla, luego que en las últimas horas esta información falsa se hiciera viral.
En Francia, un periodista informó que el cuerpo técnico del Real Madrid evaluó la rodilla equivocada y eso provocó un mal diagnóstico y retraso en su recuperación y que esto pondría en riesgo su carrera.
El propio Kylian Mbappé aprovechó una conferencia de prensa para frenar los rumores: “La información de que me examinaron la rodilla equivocada es falsa”, aseguró el francés.
Mbappé informó que su rodilla está mejorando y tiene muy buena relación con el club y va enfocado en volver al 100%.
"Como ya he dicho, puedo ser indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaron el médico y el fisioterapeuta (del club blanco)"