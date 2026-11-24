La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunciaron hoy la extensión de su alianza estratégica. Como parte de este acuerdo, ambas confederaciones volverán a unir esfuerzos para organizar conjuntamente la CONMEBOL Copa América 2028 en Estados Unidos.

La extensión de esta alianza, aprobada por los Consejos de ambas Confederaciones, da continuidad a la colaboración establecida en 2023, reafirmando el compromiso de generar nuevas oportunidades competitivas para sus selecciones nacionales y fortalecer el fútbol en todo el continente.

La decisión marca un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del mundo, que volverá a reunir a las grandes figuras del fútbol del continente en una competición que celebra la pasión, la tradición y la grandeza del fútbol.

La 49.ª edición de la CONMEBOL Copa América se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con un calendario que contempla 25 días de partidos. El torneo contará con la participación de 16 selecciones nacionales, integradas por los diez países miembros de la CONMEBOL y seis representantes de Concacaf.

Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la CONMEBOL Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027. Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego.

La CONMEBOL Copa América 2028 también buscará dar continuidad a la extraordinaria pasión y el interés por el fútbol demostrados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Oro Concacaf 2027, reforzando el posicionamiento de Norteamérica como uno de los principales escenarios para las grandes competiciones internacionales.

Los detalles relacionados con las ciudades sede, los estadios, el calendario de partidos, así como información adicional sobre los mecanismos de clasificación de las selecciones de Concacaf, serán comunicados próximamente.

Presidente de la CONMEBOL y Vicepresidente de la FIFA, Alejandro Domínguez habló

“La CONMEBOL Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente. Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando Creemos en Grande, podemos llegar aún más lejos”, mencionó.

FUENTE: CONCACAF