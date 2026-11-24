La UEFA Champions League regresa este martes 24 de noviembre con ocho compromisos correspondientes a la jornada 5 de la fase de liga de la temporada 2026-2027.
La actividad comenzará a las 12:45 p.m. (hora de Panamá) con los enfrentamientos entre Galatasaray y Aston Villa, además del Bodø/Glimt ante el LASK.
Por su parte, el Slovan Bratislava con presencia panameña se enfrentará al Real Betis, mientras que el Feyenoord tendrá como rival al Porto.
Champions League: Partidos para hoy, martes 24 de noviembre
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Galatasaray vs. Aston Villa – 12:45 p.m.
Bodø/Glimt vs. LASK – 12:45 p.m.
Feyenoord vs. Porto – 3:00 p.m.
Arsenal vs. Borussia Dortmund – 3:00 p.m.
Slovan Bratislava vs. Real Betis – 3:00 p.m.
Real Madrid vs. PSV Eindhoven – 3:00 p.m.
RB Leipzig vs. Lens – 3:00 p.m.
Como vs. AEK Atenas – 3:00 p.m.