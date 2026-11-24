La temporada regular 2026 de la NFL continúa con la Semana 12, que arrancará este miércoles 25 de noviembre con el enfrentamiento entre Los Angeles Rams y Green Bay Packers.
Los equipos buscarán conseguir importantes victorias en la lucha por alcanzar un boleto a los playoffs, en la recta final de la temporada regular.
NFL: Partidos y horarios de la Semana 12
Miércoles 25 de noviembre
- Los Angeles Rams vs. Green Bay Packers – 8:00 p.m.
Jueves 26 de noviembre (Thanksgiving)
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Detroit Lions vs. Chicago Bears – 1:00 p.m.
Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles – 4:30 p.m.
Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs – 8:20 p.m.
Viernes 27 de noviembre
- Pittsburgh Steelers vs. Denver Broncos – 3:00 p.m.
Domingo 29 de noviembre
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Minnesota Vikings vs. Atlanta Falcons – 1:00 p.m. En vivo por RPC.
Houston Texans vs. Baltimore Ravens – 1:00 p.m.
Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans – 1:00 p.m.
Miami Dolphins vs. New York Jets – 1:00 p.m.
Cincinnati Bengals vs. New Orleans Saints – 1:00 p.m.
Indianapolis Colts vs. New York Giants – 1:00 p.m.
Los Angeles Chargers vs. New England Patriots – 4:05 p.m.
Arizona Cardinals vs. Washington Commanders – 4:25 p.m.
San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks – 4:25 p.m.
Cleveland Browns vs. Las Vegas Raiders – 8:20 p.m.
Lunes 30 de noviembre (Monday Night Football)
Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers – 8:15 p.m.
Cleveland Browns vs Las Veas Raiders a las 8:20 P.M.