NFL: Partidos para la Semana 12 FOTO: IA

La temporada regular 2026 de la NFL continúa con la Semana 12, que arrancará este miércoles 25 de noviembre con el enfrentamiento entre Los Angeles Rams y Green Bay Packers.

La jornada contará con tres atractivos compromisos durante el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), entre los que destacan los duelos de Dallas Cowboys ante Philadelphia Eagles y Buffalo Bills frente a Kansas City Chiefs.

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